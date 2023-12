Xavi encense Antoine Griezmann

Vrai reconnait vrai.

À la veille du choc important pour la course au titre entre Barcelone et l’Atlético de Madrid, Xavi, l’entraîneur des Blaugrana a été questionné sur le passage d’Antoine Griezmann en Catalogne. L’ancien chef d’orchestre du FCB n’a pas voulu ajouter de l’huile sur le feu et a préféré souligner les qualités de l’international français : « Je ne sais pas pourquoi (Antoine) Griezmann n’a pas réussi au Barça. Je ne sais pas, parce que je n’étais pas là avec lui. Je n’ai pas été son coéquipier. Je n’ai pas été son entraîneur. Je ne peux pas vous donner mon avis là-dessus. Ce que je peux vous dire, c’est qu’il vit un moment extraordinaire. Il me semble être un footballeur avec beaucoup de qualités. » …

TM pour SOFOOT.com