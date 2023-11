information fournie par So Foot • 13/11/2023 à 17:12

Xavi dénonce la pression mise sur ses joueurs

Critiquer le Barça, c’est mal.

Vainqueur d’Alavés, le Barça respire un peu mieux depuis dimanche soir. Troisièmes de Liga à quatre points de l’ogre Gérone, les Catalans restent dans la course au titre et se sont donné de l’air, dans une semaine marquée par leur défaite face au Shakthar en Ligue des champions. Après leur succès en championnat, les Blaugrana ont été défendus par leur coach, qui considère que les critiques de la presse affectent trop ses joueurs. « Sans aucun doute, je n’ai aucun doute », a-t-il même répondu à un journaliste évoquant cette pression extérieure. Pas convaincu par les critiques, Xavi n’a pas hésité à cibler la presse : « Ces critiques génèrent des rumeurs et bien sûr que ça affecte mes garçons. » …

