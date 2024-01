Xavi de départ

Arrivé sur le banc du FC Barcelone en novembre 2021, Xavi a annoncé ce samedi qu'il ne serait plus l'entraîneur du Barça, le club de sa vie, en fin de saison. La situation était devenue intenable pour la légende culée , minée par des résultats et un jeu décevants.

Il devait être le sauveur, celui qui allait rendre son ADN à un Barça moribond. Deux ans et demi plus tard, si les talents de La Masia ont été remis au centre du jeu, Xavi n’a pas réussi à devenir l’entraîneur que l’on attendait sur le banc du club de sa vie. Après le limogeage d’Ernesto Valverde en janvier 2020, celui de Quique Setién sept mois plus tard, puis la pige Ronald Koeman achevée avec fracas, c’est au tour d’une nouvelle légende du Barça, et non des moindres, de rendre son tablier en constatant déjà une situation d’échec.

Des échecs à gogo

« Le 30 juin, je ne continuerai pas comme entraîneur du Barça, je pense à la situation du club. Le club a besoin d’un changement de dynamique. […] Je ferai de mon mieux pour ces mois qui restent, nous pouvons encore faire une bonne saison. C’est le message que je voudrais transmettre, avec la tranquillité d’esprit de prendre cette décision avec du bon sens en pensant au club plus qu’à moi-même. » C’est en ces termes que Xavi a annoncé la fin de son aventure barcelonaise, après une nouvelle déroute de son équipe face à Villarreal. Déjà éliminé de la Coupe du Roi face à l’Athletic Club cette semaine et surclassé par le Real Madrid en finale de la Supercoupe d’Espagne, le Barça était dans l’impasse.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com