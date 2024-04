Xavi calme le jeu face à Luis Enrique

L’élève respecte le maître.

Entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, le torchon brûle depuis plusieurs saisons et Luis Enrique a décidé de remettre de l’huile sur le feu ce mardi, à la veille du quart de finale de Ligue des champions. Le coach parisien, passé sous les couleurs catalanes en tant que joueur et entraîneur, a indiqué qu’il représentait « sans aucun doute » plus l’esprit Barça que Xavi. Ce dernier, qui a représenté les Blaugrana de 1998 à 2015 avant de terminer sous les ordres de Luis Enrique, semble pourtant exprimer au mieux le fameux ADN revendiqué par le club barcelonais.…

EL pour SOFOOT.com