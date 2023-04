Xavi : « Au golf, si l’herbe n’est pas bonne, on ne joue pas »

L’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs.

Tenu en échec le week-end dernier à Getafe (0-0), le Barça n’a pas pu compter sur un billard pour développer son jeu. C’est en tout cas de quoi s’était plaint Xavi, après la rencontre, en conférence de presse. Des excuses qui n’étaient pas forcément passées et dont il a dû se justifier de nouveau ce samedi face aux médias, à la veille de la réception de l’Atlético de Madrid. « Je ne m’arrêterai pas de parler tant qu’il n’y aura pas une règle qui sera la même pour tout le monde. Au golf, si l’herbe n’est pas bonne, on ne joue pas. Au basket, si Lebron James tombe, on passe la serpillière. Je ne vais pas me taire. Pour moi, la pelouse est essentielle » , a-t-il martelé. Il a également averti que si rien n’était fait, la qualité des matchs continuerait de baisser : « Si on veut du spectacle, qu’on s’en occupe, sinon on se demandera pourquoi les enfants sont déconnectés du football » , a-t-il expliqué. Il s’en est également pris à notre étoile, estimant que le soleil le gêne « parce qu’il assèche l’herbe » .…

LT pour SOFOOT.com