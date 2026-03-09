Xavi assure avoir reçu une proposition du Maroc

Il était bien le plan B. Xavi Hernández a confirmé, ce dimanche, avoir reçu une offre du Maroc pour succéder à Walid Regragui au poste de sélectionneur des Lions de l’Atlas . « J’ai reçu plusieurs propositions, l’une venait du Maroc, l’autre d’autres pays » , assure l’ancien entraîneur du FC Barcelone à La Vanguardia . La sélection marocaine a finalement fait le choix de Mohamed Ouahbi.

Xavi veut participer à une Coupe du monde

Xavi, inactif depuis son départ de Catalogne en 2024, se montre ouvert à une expérience à la tête d’une équipe nationale . « Il est vrai qu’être entraîneur de club, c’est difficile à concilier avec la vie de famille. C’est aussi pour ça que j’aimerais me tester à la tête d’une sélection nationale , raconte le technicien de 46 ans. J’aimerais participer à une Coupe du monde, à un championnat d’Europe… pourquoi pas à une Coupe d’Afrique. » …

CT pour SOFOOT.com