Xavi accuse Laporta d’avoir empêché le retour de Messi au Barça

Xavi joue tactique pour détruire son opposant. À une semaine des élections pour la présidence du FC Barcelone, l’ancien milieu et entraîneur Xavi accuse l’actuel président, Joan Laporta, d’avoir empêché le retour de Lionel Messi en Catalogne .

Pour La Vanguardia , Xavi explique : « Leo (Messi) avait signé. Nous avons repris contact, et il m’a dit qu’il était impatient de revenir. Nous avons discuté jusqu’en mars (2023). […] Mais Laporta a tout fait capoter. Il m’a dit que si Leo revenait, il y aurait une guerre (de salaires) et qu’il ne pouvait pas se le permettre. Et puis soudain, Leo a cessé de répondre à mes appels car on lui avait dit que c’était impossible. » …

EA pour SOFOOT.com