information fournie par So Foot • 20/01/2024 à 11:47

Xabi Alonso soutient les manifestations contre l’extrême-droite en Allemagne

Ferme et précis, comme une transversale côté opposé pour Cristiano Ronaldo.

Alors qu’ont lieu actuellement en Allemagne des manifestations contre l’extrême-droite et plus spécifiquement contre le parti Alternative pour l’Allemagne (AfD) et son projet d’expulsion massive de personnes d’origine étrangère, Xabi Alonso a lui aussi pris position sur ce sujet, en conférence de presse.…

JB pour SOFOOT.com