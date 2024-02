Xabi Alonso prêt à rester au Bayer Leverkusen en attendant le Real Madrid ?

33 matchs consécutifs sans défaite, ça attire forcément les convoitises.

Il faudra s’attendre à un grand jeu de chaises musicales l’été prochain sur le marché des entraîneurs. Jürgen Klopp s’en ira de Liverpool, Thomas Tuchel quittera le Bayern, et les deux grosses écuries européennes n’ont pas encore trouvé leur futur technicien et lorgnent sur le même homme : Xabi Alonso. Priorité des deux clubs – où il était passé durant sa carrière de joueur -, l’Espagnol pourrait quadrupler son salaire (il touche près de 5,8 millions par an actuellement et pourrait toucher 23 millions), selon la presse anglaise, s’il choisit de rejoindre Munich cet été.…

AL pour SOFOOT.com