Wuilker Faríñez : Lens vient-il de recruter le futur meilleur gardien du monde ?

Le Racing Club de Lens vient d'attirer dans ses filets Wuilker Faríñez, talentueux gardien de 22 piges et dernier rempart de la sélection vénézuélienne depuis trois ans. Et s'il arrive sur la pointe des pieds en Europe, celui qui a déjà stoppé un penalty d'Alexis Sánchez pourrait demeurer une bonne surprise dans le futur.

Faríñez, félin racé

De l'Wuilker sur le feu

Il a beau débarquer dans le Pas-de-Calais en prêt (avec option d'achat) et en tant que doublure de Jean-Louis Leca, Wuilker Faríñez ne perd pas le nord. Mieux, il pose le décor dès ses premiers mots de Sang et Or. Après quatre ans à se faire un nom sur son continent (au pays puis en Colombie), l'un des plus gros talents du Venezuela saute enfin le pas pour devenir la deuxième recrue estivale du promu artésien après Jonathan Clauss (Bielefeld). Difficile de ne pas êtreC'est bien connu, Google se trompe rarement. Alors quand le moteur de recherche nous proposelorsque l'on y tape le nom de Fariñez, ce n'est pas un hasard : le portier de laest déjà bien connu de ceux qui ont saigné le jeu de Sports Interactive et l'ont vite identifié comme un crack. C'est aussi, et le RCL le sait,, comme le souligne le directeur général lensois Arnaud Pouille. Vingt-deux piges pour autant de sélections A avec sa nation, une Copa América dans les pattes : dans les grandes lignes au niveau international, le CV a de la gueule.