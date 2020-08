Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WTA Prague : Simon Halep se qualifie pour les quarts, Eugénie Bouchard également Reuters • 13/08/2020 à 21:24









WTA Prague : Simon Halep se qualifie pour les quarts, Eugénie Bouchard également par Florian Burgaud (iDalgo) Ce jeudi, l'Open de Prague se poursuivait sur les courts en terre battue de la capitale tchèque. La Roumaine Simona Halep, tête de série numéro une et deuxième mondiale, s'est sortie du piège tendu par la locale Barbora Krejcikova, 118e au classement WTA, en plus de deux heures de jeu (3/6 7/5 6/2) pour se hisser en quarts où elle affrontera la Polonaise Magdalena Frech (174e), tombeuse de la Néerlandaise Arantxa Rus (70e) 6/3 2/6 6/4. Par ailleurs, la Canadienne Eugénie Bouchard s'impose en quasiment trois heures face à Tamara Zidansek alors que l'Espagnole Sara Sorribes Tormo se défait de l'Allemande Laura Siegemund. L'affrontement entre Léonie Küng et la Roumaine Irina-Camelia Begu a été interrompu par la nuit après le gain du premier set par la Suissesse.

