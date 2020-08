Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WTA Prague : Kristyna Pliskova fait tomber Martic Reuters • 12/08/2020 à 17:42









WTA Prague : Kristyna Pliskova fait tomber Martic par Florian Burgaud (iDalgo) Après une journée de lundi compliquée par les conditions climatiques, le tournoi de Prague a continué ce mercredi sur sa lancée de la veille avec un programme prévisionnel bouclé. Enfin quasiment puisque l'Ukrainienne Lesia Tsurenko a déclaré forfait, offrant un billet pour les quarts à la Roumaine Ana Bogdan. La surprise du jour est venue de la Tchèque Kristyna Pliskova (n°69), jumelle de Karolina, numéro trois mondiale, vainqueure 6/1 7/5 de la Croate Petra Martic (n°14), tête de série numéro deux du tournoi. Par ailleurs, la Belge Elise Mertens s'impose 6/4 6/2 contre Camila Giorgi et se hisse elle aussi en quarts. Enfin, Tamara Zidansek et Laura Siegemund ont terminé le travail débuté le veille et joueront leur huitième ce jeudi.

