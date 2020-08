Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WTA Prague : Halep-Mertens en finale Reuters • 15/08/2020 à 17:27









WTA Prague : Halep-Mertens en finale par Adonis Vesin (iDalgo) Simona Halep n'a pas tremblé. La Roumaine, numéro deux mondiale, a battu sa compatriote Irina Begu, fatiguée. La numéro 82 mondiale avait déjà joué 1 h 40 ce vendredi pour son troisième match en deux jours. Elle avait empoché vendredi soir la première manche 6/2 contre Sara Sorribes (n°84) mais avait été coupée dans son élan par un orage. Ce matin, elle a concédé le deuxième set à l'Espagnole, 4/6, avant de conclure 6/2. Forcément, en demi-finale, Begu n'a pas fait le poids contre la favorite de la compétition. Halep passe en finale en 1 h 30 de jeu, 7/6 (2) 6/3. Mertens a aussi fait respecter la hiérarchie. La Belge, tête de série numéro 3, a pris le chemin de la finale en disposant de Krystina Pliskova (n°69 WTA) en deux manches d'une heure, disputées 7/5 7/6 (4). Mertens et Halep s'affronteront en finale ce dimanche à 12 h 30.

