WTA Prague : Bouchard... puis la pluie par Adonis Vesin (iDalgo) Il n'y a eu qu'un seul match aujourd'hui à Prague. L'invitée Eugénie Bouchard (330e joueuse mondiale) est passée entre les gouttes pour punir Veronika Kudermetova, la tête de série n°8. La Canadienne s'est imposée 6/0 6/3 en une heure quinze et sans jamais concéder sa mise en jeu. La première rencontre devait opposer Irina-Camelia Begu (n°28 WTA) à Dayana Yastremska mais la numéro 43 de la WTA a déclaré forfait pour des problèmes dentaires. Anastasija Sevastova n'a pas réussi à remplacer l'Ukrainienne au pied levé. La Lettone affrontera ce mardi Begu... si toutefois la pluie se calme. En effet, la troisième rencontre du programme, entre Kristyna Pliskova et la jeune Linda Fruhvirtova (quinze ans), a été interrompue deux fois. Elle a finalement été repoussée à mardi (3-2 et break pour Pliskova dans le premier set).

