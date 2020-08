Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WTA Palerme : Océane Dodin ne passe pas l'obstacle Dayana Yastremska Reuters • 07/08/2020 à 01:28









WTA Palerme : Océane Dodin ne passe pas l'obstacle Dayana Yastremska par Florian Burgaud (iDalgo) Au bout de la nuit palermitaine, Océane Dodin, n°116 mondiale, s'est inclinée 2/6 4/6 contre l'Ukrainienne Dayana Yastremska en 1 heure et 17 minutes de jeu. Sa tombeuse rejoint l'Italienne Camila Giorgi, vainqueure 3/6 6/2 6/4 de Kaja Juvan, en quart de finale. Par ailleurs, l'Estonienne Anett Kontaveit se défait de Laura Siegemund 3/6 6/2 6/2 tandis que Petra Martic s'impose difficilement 5/7 6/4 6/2 contre Ludmila Samsonova. Ce vendredi, Fiona Ferro, la dernière cartouche française de la semaine jouera Sara Errani avec comme enjeu une place dans le dernier carré du tournoi de reprise de la WTA.

