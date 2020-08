Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WTA Palerme : Mladenovic sortie d'entrée, les favorites passent sans forcer Reuters • 03/08/2020 à 23:24









WTA Palerme : Mladenovic sortie d'entrée, les favorites passent sans forcer par Adonis Vesin (iDalgo) Pour Kristina Mladenovic, Palerme, c'est déjà fini. La Française, numéro 42 mondiale, avait pourtant arraché le premier set à Ekaterina Alexandrova (n°27 mondiale). Toutefois, la Nordiste a souffert dans les manches suivantes pour s'incliner 7/5 0/6 1/6 en 16e de finale. Plus tôt dans la journée, la tête de série n°6, Donna Vekic (n°26), s'est rapidement débarrassée d'Arantxa Rus (n°70) 6/1 6/2. Laura Siegemund (n°63) a aussi eu besoin de deux sets pour sortir Irina-Camelia Begu (n°81) 6/3 6/4. Du côté des surprises, Sara Errani (n°170) s'est jouée de Sorana Cirstea (n°75) 7/5 1/6 6/4 et Elisabetta Cocciaretto (n°157) de Polona Hercog (n°45) 7/6 6/3. Les seizièmes de finale continuent ce mercredi. Océane Dodin (n°116), 23 ans, éliminée en qualifications, a été repêchée en tant que lucky loser. Elle affrontera Tamara Zidansek (n°71) à partir de 16 h. Fiona Ferro (23 ans, n°53) aura, elle, sa chance face à Nadia Podoroska (n°166).

