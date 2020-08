Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WTA Palerme : Fiona Ferro remporte le tournoi et devient numéro 2 française Reuters • 09/08/2020 à 21:35









par Florian Burgaud (iDalgo) La première championne de l'ère post-coronavirus est Française ! Cette semaine, Fiona Ferro a joué le feu sur les courts palermitains pour s'adjuger en titre en ne perdant qu'un seul set. Déjà performante lors du Challenge Elite FFT disputé il y a quelques semaines de cela sur la Côte d'Azur, la Niçoise s'est offert le scalp de l'Estonienne Anett Kontaveit, 22e mondiale, ce dimanche soir en finale lors d'un match plaisant marqué par les coups gagnants (6/2 7/5). C'est sur sa sixième balle de match que Fiona Ferro soulève son deuxième titre sur le grand circuit. Avec cette victoire, elle devient 44e mondiale et numéro 2 française, entre Kristina Mladenovic et Caroline Garcia. La saison continue la semaine prochaine à Lexington (États-Unis) et Prague (République Tchèque).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.