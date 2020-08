Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WTA Palerme : Fiona Ferro jouera sa place en finale contre Camila Giorgi Reuters • 08/08/2020 à 01:43









WTA Palerme : Fiona Ferro jouera sa place en finale contre Camila Giorgi par Florian Burgaud (iDalgo) Cette semaine, le tournoi WTA de Palerme, qui marque la reprise du tennis féminin après le confinement causé par le Covid-19, est un peu un voyage au bout de la nuit. C'est vers 1h30 dans la nuit de vendredi à samedi, que l'Italienne Camila Giorgi a battu l'Ukrainienne Dayana Yastremska 4/6 7/6[5] 6/3 après avoir sauvé deux balles de match. Avec cette victoire acquise après 2h52 de combat, elle rejoint la Française Fiona Ferro, une nouvelle fois impressionnante face à Sara Errani (6/4 6/1), en demi-finale. La Niçoise de 23 ans aura l'occasion, ce samedi soir, de se hisser en finale d'un tournoi WTA pour la deuxième fois de sa carrière. De l'autre côté du tableau, Petra Martic, vainqueure d'Aliaksandra Sasnovich en deux tie-breaks, sera opposée à l'Estonienne Anett Kontaveit, qui a mis fin au parcours de la prodige Elisabetta Cocciaretto.

