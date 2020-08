Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WTA Palerme : Fiona Ferro et Océane Dodin en huitièmes Reuters • 05/08/2020 à 00:03









WTA Palerme : Fiona Ferro et Océane Dodin en huitièmes par Florian Burgaud (iDalgo) Le tournoi WTA de Palerme, première compétition officielle de tennis organisée depuis le début de la crise du coronavirus, s'est poursuivi ce mardi en Sicile. Avec succès pour les Françaises Océane Dodin, lucky-looser, qui domine Tamara Zidansek 2/6 6/4 6/4, et Fiona Ferro, lauréate 6/2 6/1 de Nadia Podoroska. Défaite surprise pour la Tchèque Marketa Vondrousova, finaliste de Roland Garros il y a un an, face à Kaja Juvan (6/1 5/7 4/6). Liudmila Samsonova, Petra Martic, tête de série numéro 1, Camila Giorgi, coachée cette semaine par Tathiana Garbin, la capitaine italienne de Fed Cup, et Anett Kontaveit se hissent également en huitièmes. Ce mercredi, Ferro tentera de se qualifier, dès 16 heures, en quart de finale face à la Russe Ekaterina Alexandrova, tombeuse de Kristina Mladenovic au tour précédant.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.