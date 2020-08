Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WTA Palerme : Fiona Ferro en quarts, la sensation Elisabetta Cocciaretto Reuters • 06/08/2020 à 00:09









WTA Palerme : Fiona Ferro en quarts, la sensation Elisabetta Cocciaretto par Florian Burgaud (iDalgo) Au lendemain d'une victoire rapide et convaincante face à Nadia Podoroska, la Niçoise Fiona Ferro a une nouvelle fois impressionné son monde ce mercredi sur les courts en terre battue de Palerme. En dominant Ekaterina Alexandrova 7/5 6/2, la 53e mondiale s'offre le scalp d'une top 30 et se hisse en quarts où elle retrouvera Sara Errani, vanqueure 3/6 6/4 6/3 de Krystina Pliskova. Par ailleurs, la jeune italienne Elisabetta Cocciaretto, 19 ans seulement et bénéficiaire d'une wild card, enchaîne : après Polona Hercog, elle domine Donna Vekic 6/2 6/4 et continue sa route en Sicile. Enfin, Aliaksandra Sasnovich se défait 6/0 6/2 de Jasmine Paolini. Ce jeudi, Océane Dodin, opposée à l'Ukrainienne Dayana Yastremska en fin de programme, tentera d'imiter Ferro.

