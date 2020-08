Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WTA Palerme : Ferro en finale contre Kontaveit Reuters • 08/08/2020 à 23:25









WTA Palerme : Ferro en finale contre Kontaveit par Adonis Vesin (iDalgo) Fiona Ferro a réussi son coup. La Française de 23 ans a écarté Camila Giorgi deux sets à un pour se hisser en finale du tournoi WTA de Palerme, le premier post-covid. La 53e joueuse mondiale a pourtant raté son premier set, encaissant un 5/0 d'entrée pour perdre 6/2. La joueuse de 23 ans s'est remobilisée avec deux breaks dans la deuxième manche pour empocher les deux sets suivants 6/2 puis 7/5. Elle affrontera Anett Kontaveit (24 ans, 20e WTA), tombeuse 6/2 6/4 de la tête de série n°1 Petra Martic, ce dimanche à 19 h 30.

