WTA Ostrava : septième titre pour Aryna Sabalenka par Florian Burgaud (iDalgo) Dans une finale 100% biélorusse, on n'a vu qu'elle. Opposée à sa compatriote Victoria Azarenka (n°14 mondiale), Aryna Sabalenka (n°12 mondiale) a complètement dominé la finale du tournoi WTA d'Ostrava pour s'offrir un deuxième trophée cette année, le septième de sa carrière. C'est la première fois que la tenniswoman de 22 ans née à Minsk triomphe sur le Vieux Continent. Grâce à cette victoire autoritaire 6/2 6/2 en 1 heure et 8 minutes de jeu, elle pointera au onzième rang mondial ce lundi matin. L'ultime tournoi de l'année est prévu à partir du 9 novembre à Linz, en Autriche.

