WTA Lexington : Serena Williams trépasse, Coco Gauff passe par Florian Burgaud (iDalgo) Ce vendredi soir, les quarts de finale du tournoi WTA de Lexington ont eu lieu sur les courts en dur situés dans le Kentucky. La grosse information à retenir est l'élimination de Serena Williams (9e) battue 6/1 4/6 6/7(5) par sa compatriote Shelby Rogers (116e) qu'elle affrontait pour la première fois de sa longue carrière. Celle-ci sera opposée à la Suissesse Jil Teichmann, qui a facilement dominé CiCi Bellis 6/2 6/4. Par ailleurs, la prodige Coco Gauff s'est défaite de la Tunisienne Ons Jabeur en trois manches pour rejoindre Jennifer Brady dans le dernier carré.

