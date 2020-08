Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WTA Lexington : Serena prend le dessus sur la sœur Venus en 2h30 Reuters • 14/08/2020 à 11:31









par Florian Burgaud (iDalgo) Pour la 31e fois de l'histoire, les sœurs Williams se sont rencontrées sur un court de tennis. Le combat entre les deux légendes du jeu, 38 ans pour Serena, 40 pour Venus, a duré quasiment 2h30 sur le Center Court, vide de spectateurs, de Lexington. Finalement, c'est la plus jeune qui s'est imposée 3/6 6/3 6/4 pour se hisser en quart de finale où elle affrontera, ce vendredi en début de soirée, Shelby Rogers, vainqueure de Leylah Fernandez la nuit dernière. Par ailleurs, la Suissesse Jil Teichmann domine la Kazakhe Yulia Putintseva et jouera CiCi Bellis pour une place dans le dernier carré.

