WTA Lexington : retour gagnant pour Serena Williams par Pierre Sarniguet (iDalgo) De retour sur les courts après cinq mois sans compétition, l'américain Serena Williams s'est imposée, non sans mal, face à Bernarda Pera (60ème mondiale) 4-6, 6-4, 6-4. Aujourd'hui numéro 9 mondiale, l'américaine s'est fait peur dans le premier set avant de retrouver ses automatismes dans les deux suivants. Au second tour, et pour la 31ème fois de leur carrière, les deux sœurs Williams vont se retrouver face à face. L'aînée de Serena s'est imposée 6-3, 6-2 face à Victoria Azarenka (58ème mondiale). Enfin, on peut noter la victoire surprise de la jeune Leylah Fernandez (120ème mondiale) face à Sloane Stephens (37ème) en deux sets : 6-3, 6-3. Elle retrouvera l'américaine Rogers au prochain tour.

