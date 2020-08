Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WTA Lexington : Johanna Konta éliminée dès le premier tour Reuters • 11/08/2020 à 10:54









WTA Lexington : Johanna Konta éliminée dès le premier tour par Pierre Sarniguet (iDalgo) Perturbé par la pluie, le premier tour de ce tournoi inédit dans le calendrier a finalement pu débuter. Malheureusement pour la tête de série numéro 3, Johanna Konta (Grande-Bretagne), ce n'est pas passé face à Marie Bouzkova. Victime de palpitations cardiaques en tout début de match, l'Anglaise n'a rien pu faire et s'est inclinée en deux sets : 6-4, 6-4. La 11ème joueuse mondiale, Aryna Sabalenka s'est elle imposée en trois sets face à l'Américaine Madison Brengle 6-1, 6-7 (5/7), 6-2. Ons Jabeur, tête de série numéro 8, passe le premier tour : victoire 6-2, 6-4 face à la joueuse locale Caty McNally, 124eme mondiale. Ce mardi, Serena Williams fera son retour à la compétition sur ce tournoi de Lexington.

