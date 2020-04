Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WTA : l'Open du Canada reporté en 2021 Reuters • 12/04/2020 à 11:34









WTA : l'Open du Canada reporté en 2021 par Francisco Rodriguez (iDalgo) Le tournoi WTA de Montréal, initialement programmé entre le 10 et 16 août, n'aura finalement pas lieu cette année. Il est reporté en 2021 en raison de la pandémie du coronavirus. Le tournoi était menacé depuis la décision du gouvernement de Québec de suspendre tous les événements sportifs et culturels jusqu'au 31 août en raison des risques liés au virus. "En raison des mesures imposées par le gouvernement de Québec (...), la Rogers Cup de Montréal reporte sa tenue à 2021", indique la WTA dans un communiqué. Le Masters 1000 du Canada, disputé à Toronto aux mêmes dates, n'est lui pas concerné par cette décision. L'ATP et la WTA ont suspendu les circuits de tennis masculin et féminin jusqu'au 13 juillet en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

