WTA Istanbul : Patricia Maria Tig sacrée par Matthieu Cointe (iDalgo) Au bout du suspense, Patricia Maria Tig est venue à bout d'Eugénie Bouchard en finale du tournoi d'Istanbul (2-6, 6-1, 7-6[4]). Dans un match à rebondissements, la 88ème mondiale a bien cru que le titre allait lui échapper. Bouchard a sauvé 6 balles de match, dont 3 sur le service adverse, avant d'arracher un ultime tie break. Finaliste à Wimbledon en 2015, l'actuelle 272ème du classement WTA s'est inclinée mais retrouve peu à peu son meilleur niveau. Elle a notamment éliminé Svetlana Kuznetsova, tête de série n°1, en 8ème de finale de la compétition. De son côté, Patricia Maria Tig ajoute un deuxième titre à son palmarès sur le circuit WTA, après celui obtenu à Karlsruhe en juillet 2019. La Roumaine avait été sortie au deuxième tour de l'US Open au début du mois de septembre.

