WTA Istanbul : Eugénie Bouchard en demies, Aliaksandra Sasnovich sortie par Florian Burgaud (iDalgo) Ce vendredi, les quarts de finale du tournoi WTA d'Istanbul se déroulaient sur les courts situés sur les bords du Bosphore. La Canadienne Eugénie Bouchard s'impose 3/6 6/4 7/5 face à la Monténégrine Danka Kovinic et file en demies où elle retrouvera ce samedi l'Espagnole Paula Badosa, tombeuse en trois manches de Polona Hercog. De l'autre côté du tableau, la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich s'incline face à Tereza Martincova et jouera Particia Maria Tig pour une place en finale.

