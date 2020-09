Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WTA Istanbul : Bouchard et Tig se retrouvent en finale Reuters • 12/09/2020 à 19:28









WTA Istanbul : Bouchard et Tig se retrouvent en finale par Pierre Sarniguet (iDalgo) Les demi-finales du tournoi d'Istanbul ont rendu leur verdict cet après-midi. Dans le premier match, la canadienne Eugénie Bouchard s'est imposée 6-3, 6-2 contre Paula Bidosa Gibert, 94e joueuse mondiale. En finale, la Canadienne ex 5e mondiale retrouvera la roumaine Patricia Maria Tig vainqueure contre Martincova 6-3, 6-3.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.