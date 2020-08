Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WTA : Halep impériale à Prague Reuters • 16/08/2020 à 16:14









WTA : Halep impériale à Prague par Adonis Vesin (iDalgo) Breakée d'entrée, mais victorieuse. Simona Halep (n°2 mondiale) a disputé une finale relevée (6/2 7/5 en 1 h 35) face à Elise Mertens (n°23). La Roumaine a été menée dans la première manche (0/2) avant de totalement renverser la situation. Six jeux d'affilée plus tard, la joueuse de 28 ans prenait le set en trente-neuf minutes. La deuxième manche est plus accrochée (près d'une heure). La Belge Mertens perd son service mais prend directement celui de la numéro deux mondiale (1/1). Elle finit par craquer à 5/5, après avoir sauvé deux balles de break. Halep est déjà victorieuse pour son retour maîtrisé en République Tchèque. Elle devrait confirmer ce lundi sa présence ou non à l'US Open (31 août - 13 septembre).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.