WTA Cincinnati : Naomi Osaka, la victoire avant le boycott par Florian Burgaud (iDalgo) C'est elle qui, dans la foulée du boycott historique des Bucks de Milwaukee en NBA, a lancé le mouvement dans le monde du tennis. Quelques heures après avoir battu l'Estonienne Anett Kontaveit (4/6 6/2 7/5) pour se hisser dans le dernier carré du tournoi de Cincinnati, la joueuse japonaise a annoncé, via son compte Twitter, son refus de continuer à jouer pour protester contre les violences policières à la suite du drame survenu ce dimanche à Kenosha où Jacob Blake, un Afro-Américain non armé, s'est fait tirer dans le dos à sept reprises par un policier blanc. Le tournoi a ensuite annoncé se mettre sur pause ce jeudi : les demi-finales, pour lesquelles Elise Mertens, Victoria Azarenka et Johanna Konta s'étaient également qualifiées, devraient avoir lieu vendredi.

