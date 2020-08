Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WTA Cincinnati : Naomi Osaka et Victoria Azarenka en finale Reuters • 28/08/2020 à 19:39









WTA Cincinnati : Naomi Osaka et Victoria Azarenka en finale par Florian Burgaud (iDalgo) Après avoir impulsé la mise sur pause du tournoi de Cincinnati après de nouvelles violences policières, la Japonaise Naomi Osaka, qui vit aux États-Unis, a fait le choix de finalement disputer sa demi-finale face à la Belge Élise Mertens. Ce vendredi soir, soit en fin de matinée sur les courts de Flushing Meadows, l'ancienne numéro une mondiale a dominé, en patronne, son adversaire 6/2 7/6(5). En finale, ce samedi, elle retrouvera la Biélorusse Victoria Azarenka, vainqueure de Johanna Konta 4/6 6/4 6/1 en 2h18. Victorieuse de 20 titres sur le circuit, elle n'en a plus disputé une aussi prestigieuse depuis mars 2016 à Miami. Rappelons que l'US Open débute dès lundi dans la bulle new-yorkaise.

