WTA Cincinnati : Kristina Mladenovic passe le premier tour, pas Coco Gauff ni Venus Williams par Florian Burgaud (iDalgo) Contrairement à leurs homologues masculins, le Premier Events de Cincinnati ne donne pas le signal de la reprise pour la caravane du tennis professionnel féminin. Après les tournois de Palerme, de Prague et de Lexington, il s'agit du quatrième rendez-vous du calendrier postconfinement. Visiblement, certaines joueuses ne sont pas encore dans le rythme : la journée de samedi a vu la Kazakhe Elena Rybakina, la Croate Donna Vekic ainsi que les Américaines Coco Gauff, Venus Williams et Allison Riske tombées face à moins bien classées. Par ailleurs, les Françaises font carton plein avec les victoires en deux sets de Kristina Mladenovic et d'Alizé Cornet contre Anastasija Sevastova et Catherine McNally. Ce dimanche, Cornet sera opposée à Sofia Kenin, vainqueure sortante de l'Open d'Australie, alors que Caroline Garcia affrontera Sloane Stephens.

