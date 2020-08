Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WTA Cincinnati : Cornet et Williams éliminées, ça passe pour Osaka Reuters • 26/08/2020 à 11:37









par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le chemin s'arrête pour Alizé Cornet. Le duel face à la biélorusse Azarenka n'a pas tourné à l'avantage de la française. En deux sets (6-4, 7-5), Cornet s'est inclinée pour la septième fois en sept rencontres avec Azarenka. Cette dernière accède donc aux quarts de finale où elle retrouvera Ons Jabeur, victorieuse 6-3, 6-0 de Christina McHale. Dans les autres matchs, on peut noter la défaite de Serena Williams contre Maria Sakkari. L'américaine s'est complètement écroulée dans le troisième set (6-1) alors que le deux premiers avaient rudement été disputés (5-7, 7-6). En quart de finale, la Grecque retrouvera Johanna Konta. Les derniers quarts verront s'affronter la japonaise Osaka et Anett Kontaveit. Mertens retrouvera elle, la 83eme joueuse mondiale, Jessica Pegula, auteure d'une belle performance contre la tête de série numéro cinq, Aryna Sabalenka (6-2, 2-6, 6-3)/

