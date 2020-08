Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WTA Cincinnati : C'est fini pour Garcia et Mladenovic Reuters • 25/08/2020 à 11:44









WTA Cincinnati : C'est fini pour Garcia et Mladenovic par Adonis Vesin (iDalgo) Mladenovic et Garcia ont lutté. Sans succès. Au terme de deux heures trente de combat, Kristina Mladenovic (n°43 mondiale) a été éliminée par la Belge Elise Mertens (22) en trois sets (1/6 7/5(5) 3/6). Caroline Garcia (n°49) a cédé en deux sets 2/6 6/7(8) et une heure cinquante de jeu face à Victoria Azarenka (n°59). Serena Williams a difficilement tenu son rang contre Arantxa Rus (72) en trois heures de jeu (7/6 3/6 7/6) mais aucun point concédé en tie-break. Osaka (10), Sabalenka (11), Konta (15), Kontaveit (20), Sakkari (21) et Yastremska (25) ont validé leur ticket pour le tour suivant, ce mardi. Cinq joueuses se sont faites surprendre : Jabeur (39) a sorti Keys (13), imitée par Pegula (83) contre Anisimova (28), Bouzkova (48) face à Petra Kvitova (12) et McHale (90) et Zvonareva (270) respectivement contre Alexandrova (27) et Siegemund (67).

