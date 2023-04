information fournie par So Foot • 10/04/2023 à 19:11

Wrexham remporte le match le plus attendu du week-end !

Scénario de fou en D5 anglaise !

Le match du week-end en Angleterre n’était pas Liverpool-Arsenal, mais bien Wrexham-Notts County. Et il a tenu toutes ses promesses. À quatre journées de la fin, les deux équipes de National League étaient leaders avec 100 points chacune (Notts premier à la différence de buts) et seul le premier du classement monte en League Two (D4). Dans une ambiance survoltée au Racecourse Ground avec près de 10 000 spectateurs présents en ce lundi pascal, c’est finalement le club de Ryan Reynolds qui s’est imposé 3-2, s’offrant une vraie option pour la montée !…

AEC pour SOFOOT.com