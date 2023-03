WRC : victoire et nouveau record pour Ogier

Même semi-retraité, l'octuple champion du monde français continue à dominer les manches du Championnat du monde des rallyes (WRC) auxquelles il participe. À 39 ans, Sébastien Ogier (Toyota) compte dorénavant une victoire de plus que Sébastien Loeb (6) sur les pistes glissantes et exigeantes du Mexique et poursuit sa quête de records, comme il l'avait fait lors du mythique rallye de Monte-Carlo, première épreuve du calendrier qu'il avait remportée pour la neuvième fois en janvier.

Lappi abandonne, Neuville deuxième, Evans troisième

Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) se classe deuxième, quatre centièmes seulement devant le Britannique Elfyn Evans, qui amène une deuxième Toyota sur le podium. Le mano a mano entre les deux pilotes aura duré toute la dernière journée de l'épreuve mexicaine, de retour après deux années blanches en raison du Covid-19. Champion du monde en titre, le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) pointe en quatrième position à 1'55” et grappille quelques points supplémentaires grâce à sa quatrième place dans la Power Stage. Une Power Stage, dernière étape de ce rallye faite de pierres et de poussière, remportée par le Français Ogier (Toyota), qui avait jusque-là su gérer prudemment son avance au classement général. Trente-cinq secondes acquises après les déboires mécaniques dès vendredi du leader du Championnat du monde, l'Estonien Ott Tänak (M-Sport Ford), et surtout après un spectaculaire accident,

... Source LePoint.fr