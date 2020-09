Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WRC : Tänäk victorieux sur ses terres Reuters • 06/09/2020 à 15:47









WRC : Tänäk victorieux sur ses terres par Adonis Vesin (iDalgo) L'Estonien Ott Tänak (Hyundai) a remporté chez lui le premier Rallye d'Estonie, quatrième manche du championnat du monde 2020, mais surtout 600e course depuis la création du WRC. Le régional de l'étape était en tête dès la première journée, avec 11,7 secondes d'avance sur Craig Breen (Hyundai) et Sébastien Ogier (Toyota, 28,7 secondes). Il a confirmé ce dimanche, devançant toujours l'Irlandais et le Français. C'est la première victoire pour le duo Tänäk-Järveoja au volant de leur Hyundai. Le Tricolore Ogier reste leader du général avec 79 points, neuf de plus que Elfyn Evans (70) et treize de plus que Tänäk (66). Toyota mène toujours le classement constructeur (152 unités) devant Toyota (137).

