WRC: Sébastien Loeb à l'affiche du Rallye du Portugal

Le nonuple champion du monde français remportera-t-il une 81e victoire en WRC sur les chemins lusitaniens ? Sébastien Loeb sera de retour en championnat du monde des rallyes au Portugal, du 19-22 mai, au volant d'une M-Sport Ford, avec comme copilote Isabelle Galmiche. Victorieux à Monte-Carlo de son 80e rallye en catégorie reine, Loeb, 48 ans, reviendra au Portugal pour la 4e manche de la saison, dans le cadre du programme partiel qu'il a conclu avec M-Sport.

Jamais deux sans trois ?

Dix ans après le dernier de ses neuf titres mondiaux, un record, Loeb effectue depuis 2013 quelques rallyes WRC mais pas de saison complète. Absent en 2021, il est revenu à Monte-Carlo en 2022 avec un nouveau record, devenant le pilote le plus âgé vainqueur d'une manche mondiale (à 47 ans et 10 mois). Au Portugal, où il s'est imposé en 2007 et 2009, il sera encore accompagné par la Française Isabelle Galmiche, qui au Monte-Carlo est devenue la première femme copilote à gagner un Rallye WRC depuis 1997.

"Piloter la Puma est l'un de mes meilleurs souvenirs de rallye ; gagner le Monte-Carlo après si longtemps était incroyable", a expliqué Loeb dans un communiqué de M-Sport. "Le Portugal était un vide dans mon calendrier et c'est un rallye sur terre, j'ai participé à cette version du rallye en 2019 donc j'ai une base de notes pour certaines étapes", a-t-il déclaré, ajoutant que le choix du Portugal avait été "très simple" car il

