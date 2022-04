WRC: Rovanperä vainqueur au bout du suspense en Croatie

La bataille aura été intense jusque dans les derniers kilomètres. "J'ai tout donné dans celle-là. Et je pense qu'on mérite cette victoire. C'est la plus belle de ma carrière, et la plus difficile à obtenir", a dit le jeune Finlandais (21 ans) Kalle Rovanperä qui s'était déjà imposé au volant de sa Toyota en Suède en février. Le podium a été complété par un autre pilote Hyundai, le Belge Thierry Neuville, poursuivi par les ennuis pendant trois jours et parti à la faute dimanche, à la fin de la 20e et dernière spéciale, mais sans conséquence pour lui au classement général.

Météo capricieuse

Cette Power Stage de 14 km, qui donnait cinq points de bonus à l'auteur du meilleur temps, a été décisive, et Rovanperä n'a rien laissé au hasard, lui qui avait mené depuis le départ, vendredi matin. Visage d'enfant mais mental de fer, Rovanperä était sous pression, face au champion du monde 2019 qui avait pris les commandes du classement, pour une seconde et 4/10 seulement, après l'ES19, l'avant-dernière spéciale, disputée sous la pluie. Tänak avait espéré la pluie toute la matinée, car il était parti dimanche matin avec 20 secondes de retard sur Rovanperä et n'avait que 54 km chronométrés, en quatre spéciales, pour refaire son retard. D'où l'idée d'un choix de pneus audacieux, validé in extremis par l'averse de l'ES19. Nouveau changement de météo pour l'ES20 et retour du beau temps pour une finale disputée

... Source LePoint.fr