WRC : Ogier s'offre un septième titre mondial

par Pierre Sarniguet (iDalgo) Sébastien Ogiet et son copilote Julien Ingrassia ont décroché ce dimanche leur septième titre mondial en WRC, entrant un peu plus dans la légende du sport automobile. Au terme d'une saison tronquée par la pandémie mondiale, Ogier a remporté la septième et dernière épreuve de l'année à Monza en Italie sur des rouges humides voire enneigées. Deuxième au classement des pilotes avant ce weekend, il a profité des malheurs de son coéquipier chez Toyota Elfyn Evans pour prendre le leadership final. Régulier et propre tout au long des spéciales, le pilote de 36 ans décroche donc un septième titre mondial en WRC, catégorie dans laquelle il sera encore présent en 2021 (il avait émis l'idée de s'arrêter en 2020) pour tenter de se rapprocher du record de 9 titres mondiaux détenus par Sébastien Loeb.

