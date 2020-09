Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WRC : Ogier et Lappi dans le même temps Reuters • 04/09/2020 à 22:13









WRC : Ogier et Lappi dans le même temps par Adonis Vesin (iDalgo) La première spéciale du Rallye d'Estonie a été dominée par un duo. Le Français de trente-six ans Sébastien Ogier (Toyota) et le Finlandais de vingt-neuf ans Esapekka Lappi (Ford) se tiennent sur le même chrono de 1'17''0. Après cette première sur terre, Ogier espère concrétiser après sa première victoire de sa saison avant la pause Covid. L'Estonien Ott Tänäk (Hyundai) termine à la troisième position, à un dixième de seconde du duo. Thierry Neuville pointe à la onzième position, avec une seconde et demie de retard. L'étape d'ouverture de cette épreuve, qui se disputera exceptionnellement sur deux jours, sera lancée à 6 h 30 ce samedi matin.

