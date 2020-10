Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WRC : le Rallye d'Ypres n'aura pas lieu Reuters • 30/10/2020 à 14:51









WRC : le Rallye d'Ypres n'aura pas lieu par Florian Burgaud (iDalgo) Il ne reste plus qu'un rallye au programme du Championnat du monde 2020 de WRC. Ce sera en décembre du côté de Monza, en Italie, si le coronavirus n'oblige pas les autorités à l'annuler. S'il n'en reste plus qu'un, c'est parce que l'épreuve prévue du 20 au 22 novembre en Belgique, autour d'Ypres, a été abandonnée ce vendredi. « Nous avons suivi la crise sanitaire en étroite concertation avec les autorités locales. Malheureusement, les chiffres ont continué d'augmenter considérablement. Le Rallye d'Ypres est à la pointe de la sécurité en Europe depuis des années mais, cette fois, la santé passe avant tout », explique dans un communiqué Jan Huyghe, du comité d'organisation. Avant l'ultime rallye de l'année, Sébastien Ogier se présentera donc sur la ligne de départ avec 14 points de retard sur son coéquipier gallois Elfyn Evans, qui n'a jamais été aussi proche du titre mondial.

