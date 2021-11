WRC : l’ingratitude française à l’égard de ses champions

Aucune autre discipline du sport français ne peut en dire autant : les deux Sébastien, Loeb d’abord et Ogier ensuite, ont assuré une domination quasi sans partage durant près de deux décennies, ce qui n’avait jamais été vu en rallye ni dans le sport français, toutes disciplines confondues. Et pourtant, le huitième titre de champion du monde de Sébastien Ogier est passé largement inaperçu alors qu’il clôture une carrière exceptionnelle puisque le tandem qu’Ogier forme avec Ingrassia se dissocie et qu’Ogier ne disputera plus que quelques rallyes en 2022.

Le champion français regarde désormais du côté du sport-prototype et des 24 Heures du Mans, et lui trouver un dauphin dans les rangs français n’est pas assuré tant, au premier rang des prétendants à sa succession, les candidats sont nombreux. Mais la discipline est très exigeante et l’issue, incertaine.

À tout seigneur, tout honneur, laissons le Français les nommer. « Chez Hyundai, on ne peut éliminer ni Thierry [Neuville, 33 ans, vice-champion du monde en 2013, 2016, 2017, 2018 et 2019, NDLR] ni Ott [Tänak, 34 ans, sacré en 2019, NDLR] », commence-t-il.

« Chez Toyota, Kalle [Rovanperä, 21 ans, devenu cette année le plus jeune vainqueur en WRC, NDLR] est très “vite” en ce moment, donc il a le potentiel. Elfyn [Evans, 32 ans, vice-champion du monde 2020 et 2021, NDLR] a toujours été très régulier ces derniers temps et aux

