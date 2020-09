Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WRC : Evans et Toyota prennent le leadership sur le Rallye de Turquie Reuters • 20/09/2020 à 14:06









par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le cinquième rallye de la saison en WRC est revenu au Gallois Evans au volant de sa Toyota. Ce succès, il l'a acquis grâce à une belle régularité et un pilotage propre là où ses adversaires ont connu divers problèmes mécaniques. Dans la première spéciale du jour, Ogier, Loeb et Neuville étaient déjà contraints de perdre du temps sur crevaison. Ensuite, Evans s'est défait de la menace Ogier qui abandonnait sur casse moteur dans la l'avant-dernière spéciale du jour laissant le champ libre à son équipier chez Toyota. Au final, Evans devance Neuville et Loeb qui signe un retour marqué après plus de huit mois sans courir. Au classement général, Evans prend aussi la tête du championnat avec 18 points d'avance sur Ogier alors qu'il reste encore deux rallyes à parcourir cette saison.

