WRC : Citroën sort par la petite porte après l'abandon d'Ogier

Le scénario était déjà écrit et nous l'avions évoqué ici même alors que Peugeot annonçait son retour en endurance pour la saison 2022-2023. Le détonateur du retrait de Citroën du WRC, qui courait derrière sa gloire passée, a été l'annonce, par le sextuple champion du monde français des rallyes Sébastien Ogier, de son départ de la marque aux chevrons. Citroën, qui devait encore disputer deux saisons de rallyes avant de passer le témoin à Peugeot en endurance, a ainsi perdu toute motivation.« Suite à la décision de Sébastien Ogier de quitter Citroën Racing à l'issue de cette saison 2019 en Championnat du monde des rallyes, Citroën a décidé de mettre un terme à son programme sportif en WRC (en) 2020 du fait de l'absence de pilote de pointe disponible pour la saison 2020 », a écrit l'équipe française sur Twitter.Présente en Mondial entre 1984 et 1986 puis pendant la plus grande partie des années 2000 et 2010, Citroën affiche à son palmarès huit titres constructeurs, neuf chez les pilotes, 102 victoires (un record) et 257 podiums. Elle aura marqué le WRC de son empreinte avec la suprématie d'un autre Français, Sébastien Loeb, de 2004 à 2012.Mais la dynamique s'était enrayée ces dernières années. Revenue dans la catégorie en 2017 après un an d'absence, l'écurie n'a remporté que six succès en quarante épreuves et n'est pas parvenue à se mêler à la lutte chez les constructeurs (4e et dernière en 2017...