WRC : à quand un Netflix du rallye ?

Devenu dimanche, à 22 ans et un jour, le plus jeune champion du monde des rallyes, le Finlandais Kalle Rovanperä, imperturbable et implacable, a battu en Nouvelle-Zélande, avec beaucoup de panache, de nouveaux records de précocité.

Vainqueur du rallye de Nouvelle-Zélande, son sixième cette saison, Rovanperä s'est imposé au lendemain de son 22e anniversaire devant les deux précédents champions du monde, Sébastien Ogier, huit fois titré en neuf saisons, entre 2013 et 2021, et Ott Tänak, sacré en 2019. Grâce aux cinq points de bonus de la Power Stage finale, qu'il n'a pas voulu abandonner en route, le jeune ogre souriant, digne héritier des « Finlandais volants » du siècle dernier, compte désormais 64 points d'avance sur Tänak et ne peut plus être rattrapé, à deux manches de la fin de saison (Espagne, Japon).

« C'est un sacré soulagement après une saison aussi bonne. Ça y est, on y est arrivé », a dit le jeune homme après une courte danse sur le toit de sa Toyota, alors que quelques larmes coulaient sur ses joues de post-adolescent. « J'ai dû attendre un peu, il y a eu quelques rallyes difficiles, mais je dois surtout remercier toute l'équipe d'avoir conçu cette fusée », a-t-il ajouté, avant de monter sur le podium. « On assiste à l'écriture d'une page d'histoire », souriait Ogier quelques minutes plus tôt.

Le fils d'Harri Rovanperä, qui avait remporté une seule manche du WRC, le Rallye de Suède en

