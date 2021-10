WRC : 4e en Espagne, Ogier devra attendre pour coiffer sa 8e couronne

Comme l’an dernier, c’est lors de l’ultime rallye de l’année, à Monza en Italie du 19 au 21 novembre, que se jouera le titre en WRC. Ogier (Toyota) fait figure de favori à sa propre succession avec encore 17 points d’avance sur Evans (Toyota). « Une fois de plus, on est fidèles à la stratégie qui permet de gagner des championnats, même si c’est encore un week-end où il a fallu faire le dos rond », a relativisé le septuple champion du monde, qui devra surtout éviter l’abandon à Monza. En attendant, le Belge Thierry Neuville (Hyundai), cinq fois vice-champion du monde mais jamais sacré, s’est offert une 15e victoire en WRC. Sur l’asphalte catalan, il a été intouchable vendredi après-midi et samedi, avant de gérer son avance dimanche même s’il s’est fait peur à cause d’un problème mécanique juste avant la dernière spéciale. Le Belge signe aussi son 50e podium, victoires comprises, un seuil également atteint par Dani Sordo (Hyundai), 3e dimanche. Neuville conforte sa 3e place au championnat mais n’avait déjà plus aucune chance d’être titré.

Ogier : « Je visais plus haut »

Seul Evans peut encore priver Ogier d’un 8e titre, ayant réduit de sept unités son retard pour maintenir le suspense jusqu’au bout. Pour le septuple champion du monde français, l’avance reste confortable malgré cette déception, alors qu’il visait la victoire. « Bien sûr, en arrivant ici, je visais mieux. Mais

