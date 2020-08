Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wout Van Aert s'impose (enfin) sur les Strade Bianche Reuters • 01/08/2020 à 19:17









par Pierre Sarniguet (iDalgo) Wout Van Aert a remporté cet après-midi les Strade Bianche à Sienne (Italie). Après avoir entrevu la victoire en 2019 et 2018 où il avait pris la troisième place, le Belge, triple champion du monde de cyclo-cross, s'est imposé en solitaire après 184 kilomètres de course à travers les chemins caillouteux de la Toscane. Sur la ligne d'arrivée, il devance d'une trentaine de secondes le champion d'Italie Davide Formolo et le champion d'Allemagne Maximilian Schachmann. Sous un soleil de plomb (près de 40°), le tenant du titre Julian Alaphilippe n'a pas pu rivaliser avec Van Aert. Autre favori au départ de la course (et grand rival de Van Aert en cyclo-cross), Mathieu Van der Poel n'a pas été en capacité de peser dans les débats.

